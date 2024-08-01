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1 августа 2024, 15:07 Читати українською

Прибыль Shell во втором квартале снизилась до $6,3 миллиарда

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell сообщила о прибыли во втором квартале в размере $6,3 млрд, что на 19% меньше по сравнению с предыдущими тремя месяцами из-за снижения маржи нефтепереработки и торговли нефтью и газом. Хотя этот показатель все еще превышает прогнозы аналитиков, сообщает Reuters.

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell сообщила о прибыли во втором квартале в размере $6,3 млрд, что на 19% меньше по сравнению с предыдущими тремя месяцами из-за снижения маржи нефтепереработки и торговли нефтью и газом.
Фото: enkorr.ua

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Прибыль была почти на 25% выше, чем за тот же период год назад. Результаты выросли благодаря значительным результатам деятельности в сфере добычи нефти и газа и розничного маркетинга.

Рост акций Shell

Акции Shell выросли на 1,4% по состоянию на 12:08 по Киеву.

Shell сообщила, что достигла сокращения издержек на $700 млн в первой половине 2024 года, что привело к общему сокращению издержек до $1,7 млрд с 2022 года в рамках целевой экономии от $2 до $3 млрд к 2025 году.

Компания также заявила, что выкупит акции еще на $3,5 млрд в течение следующих трех месяцев по такой же скорости, как и в предыдущем квартале. Она оставила свои дивиденды постоянными на уровне 34 центов на акцию.

Что у других компаний

Также сообщается, что ведущие европейские нефтегазовые компании в этом квартале снижают маржу переработки в Европе после двух лет крупных прибылей.

Во вторник ВР повысила свои дивиденды на 10% после прогнозируемой прибыли в $2,8 млрд. На прошлой неделе французская компания TotalEnergies сообщила о падении прибыли во втором квартале на 6% из-за снижения маржи нефтепереработки.

Американские компании Exxon Mobil и Chevron отчитываются в пятницу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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