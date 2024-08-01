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1 августа 2024, 14:49 Читати українською

Мобильные операторы сделали совместное заявление по обеспечению 10 часов работы сети во время блэкаутов

Украинские мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell сделали совместное заявление по требованию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по обеспечению 10 часов работы сети во время блекаутов. Выполнить решение НЦУ будет очень сложно. Об этом говорится в заявлении операторов, пишет Forbes.ua.

Украинские мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell сделали совместное заявление по требованию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по обеспечению 10 часов работы сети во время блекаутов.
Фото:depositphotos

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Заявление операторов

Обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время блекаутов очень сложно, говорится в заявлении «Киевстара», Vodafone и lifecell.

«Требования НЦУ нуждаются в четком взаимодействии с энергетиками и полном переустройстве инфраструктуры в части энергообеспечения и размещения оборудования», — отмечается в реакции операторов.

Для выполнения требований операторам требуется электроэнергия в течение времени, необходимого для полной зарядки аккумуляторов, говорится в заявлении.

Для этого требуются разрешения от облэнерго на увеличение мощности. Для зарядки аккумуляторов, которые будут питать базовые станции в течение 10 часов, требуется около 2,8 ГВтч электроэнергии в сутки, отмечается в заявлении.

«Для этого нужно задействовать мощность по существу одного энергоблока АЭС», — добавляется в заявлении.

На выполнение требований НЦУ также влияет нехватка специалистов по обслуживанию аккумуляторов и генераторов и их бронирование.

«По приблизительным подсчетам нужно дополнительно нанять десятки тысяч работников», — говорится в заявлении.

Также строительные и санитарные нормы запрещают установку генераторов и аккумуляторов на крышах зданий, где расположено большинство базовых станций, отмечается в заявлении компаний.

Выполнение требований осложняется недостаточным на рынке количеством аккумуляторов и генераторов, необходимостью закупать их за границей, усложнена логистика и длительное время поставок из-за границы, говорится в заявлении.

Также влияет процедура аренды государственного и коммунального имущества, чтобы расширять площадь, необходимую для дополнительных шкафов с батареями, говорится в заявлении.

«Расширение арендованной площади требует участия в аукционах на Prozorro и занимает в среднем 6 месяцев», — добавляется в заявлении.

Также во время блекаутов нагрузка базовых станций растет кое-где в 3−4 раза, что влияет на скорость и качество интернета, а иногда и на его доступность, поскольку более приоритетной является голосовая связь, говорится в заявлении.

«Во время отключений невозможно обеспечить показатели качества, о которых идет речь в распоряжении», — добавляется там.

Напомним

Постановление НЦУ обязывает мобильных операторов до 1 февраля 2025 оборудовать 100% базовых станций генераторами и аккумуляторами, гарантируя 10 часов бесперебойной работы сети во время блекаутов.

Также до 1 декабря 2024 года операторы на 25% своих базовых станций должны обеспечить бесперебойную работу на 72 часа.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+21
SZlats
SZlats
1 августа 2024, 15:01
#
Да да да ну правильно повышать абон плату и не вкладываться в развитие особо, а теперь заныли
+
+11
Qwerty1999
Qwerty1999
1 августа 2024, 15:09
#
Аргументация достаточно разумная, ведь одно дело тиснуть писульку
и совершенно другое дело внедрить в жизнь отфонарные требования,
изложенные на одном листе бумаги…
+
0
AL1
AL1
1 августа 2024, 15:30
#
З одного боку зрозуміло, що вимоги жорсткі, а з іншого, читаєш про ці ниття, про якість звязку, про монтаж на дахах, і розумієш, що роками оператори робили «на авось», аби як, не вкладуючи ні копійки в майбутнє, а тепер, коли з них спитали, мовляв, давайте стабільність та якість — так зразу лапки вверх.
А абонка, так, постійно підвищується.
В Європі від 5 євро можна отримати пристойні умови, кучу гб та хвилин, смс, і покриття 5ж, і роумінг по всій Європі без додаткових умов. а нам все ще ллють у вуха «потрібні європейські ціни»…
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