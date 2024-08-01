Мобильные операторы сделали совместное заявление по обеспечению 10 часов работы сети во время блэкаутов

Украинские мобильные операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell сделали совместное заявление по требованию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по обеспечению 10 часов работы сети во время блекаутов. Выполнить решение НЦУ будет очень сложно. Об этом говорится в заявлении операторов, пишет Forbes.ua.

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Заявление операторов

Обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время блекаутов очень сложно, говорится в заявлении «Киевстара», Vodafone и lifecell.

«Требования НЦУ нуждаются в четком взаимодействии с энергетиками и полном переустройстве инфраструктуры в части энергообеспечения и размещения оборудования», — отмечается в реакции операторов.

Для выполнения требований операторам требуется электроэнергия в течение времени, необходимого для полной зарядки аккумуляторов, говорится в заявлении.

Для этого требуются разрешения от облэнерго на увеличение мощности. Для зарядки аккумуляторов, которые будут питать базовые станции в течение 10 часов, требуется около 2,8 ГВтч электроэнергии в сутки, отмечается в заявлении.

«Для этого нужно задействовать мощность по существу одного энергоблока АЭС», — добавляется в заявлении.

На выполнение требований НЦУ также влияет нехватка специалистов по обслуживанию аккумуляторов и генераторов и их бронирование.

«По приблизительным подсчетам нужно дополнительно нанять десятки тысяч работников», — говорится в заявлении.

Также строительные и санитарные нормы запрещают установку генераторов и аккумуляторов на крышах зданий, где расположено большинство базовых станций, отмечается в заявлении компаний.

Выполнение требований осложняется недостаточным на рынке количеством аккумуляторов и генераторов, необходимостью закупать их за границей, усложнена логистика и длительное время поставок из-за границы, говорится в заявлении.

Также влияет процедура аренды государственного и коммунального имущества, чтобы расширять площадь, необходимую для дополнительных шкафов с батареями, говорится в заявлении.

«Расширение арендованной площади требует участия в аукционах на Prozorro и занимает в среднем 6 месяцев», — добавляется в заявлении.

Также во время блекаутов нагрузка базовых станций растет кое-где в 3−4 раза, что влияет на скорость и качество интернета, а иногда и на его доступность, поскольку более приоритетной является голосовая связь, говорится в заявлении.

«Во время отключений невозможно обеспечить показатели качества, о которых идет речь в распоряжении», — добавляется там.

Напомним

Постановление НЦУ обязывает мобильных операторов до 1 февраля 2025 оборудовать 100% базовых станций генераторами и аккумуляторами, гарантируя 10 часов бесперебойной работы сети во время блекаутов.

Также до 1 декабря 2024 года операторы на 25% своих базовых станций должны обеспечить бесперебойную работу на 72 часа.