Укрзализныця с 10 августа меняет расписание поездов из Киева в Перемышль

АО «Укрзализныця» внесло изменения в расписание движения двух поездов Интерсити+, следующих из Киева в польский Перемышль. Это должно снизить риск задержек при прохождении границы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как изменится расписание

Начиная с 10 августа:

поезд № 715 Киев — Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59.

поезд № 705 Киев — Перемышль будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

Отмечается, что время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля.

Детали о стыковках поездов в Перемышле можно посмотреть на портале УЗ. Из-за интенсивности движения на пересадку советуют закладывать не менее 2−2,5 часов.