Украинцы в Германии и Нидерландах: сколько вернутся домой (опрос)

Около трети украинцев в Германии (32%) намерены остаться там на несколько лет. Еще почти четверть респондентов (24%) — хотя бы на год. О намерении остаться навсегда сообщили 8% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Миграционной платформой EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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Возвращение украинцев

В Нидерландах 44% граждан Украины намерены остаться в стране на несколько лет. Более пятой части респондентов (21%) планирует остаться хотя бы в год и только 6% планируют остаться навсегда.

Однако следует отметить, что существует значительный процент неопределившихся: 18% — в Германии и 19% — в Нидерландах не приняли решения, оставаться на более длительный период в своей текущей стране проживания или вернуться домой.

Что побуждает к возвращению

Побудить украинцев вернуться из Германии домой может несколько факторов. Почти половина (48%) респондентов назвали более высокую оплату труда и лучшие условия труда в Украине.

Кроме того, важными мотиваторами оказались перспектива вступления Украины в НАТО (46%) и возможность воссоединиться с семьей (42%).

Для украинцев в Нидерландах наиболее распространенными факторами стали улучшение условий труда (63%), внедрение реформ безопасности (41%) и реформ системы правосудия (38%).

Какие мотивы остаться

Среди мотивов остаться в Германии респонденты указывают: облегчение для граждан Украины в государстве пребывания (36%), наличие родственников и друзей (34%), упрощенный процесс легального оформления вида на жительство и работу (31%) и помощь в оплате жилья (29%).

Среди причин, побуждающих остаться в Нидерландах, граждане Украины называют упрощенную процедуру легализации проживания и трудоустройства (61%), облегчение для украинцев (45%) и покрытие расходов на проживание в Нидерландах (32%).

Также авторы исследования выяснылы причины, побуждающие граждан Украины оставаться в Германии и Нидерландах. Главные — желание вернуться домой в Украину (71% в Германии, 53% в Нидерландах), плохое знание языка страны пребывания (41% в Германии, 47% в Нидерландах), а также забота об оставшихся на родине родственниках (37% в Германии и 32% в Нидерландах).

Как проводили опрос

В исследовании «Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах» приняли участие все граждане Украины, проживающие в этих странах, как трудовые мигранты, так и военные беженцы.