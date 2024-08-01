Более 17 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием. Об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины на запрос hromadske.
Минэкономики рассказало, в каких отраслях больше всего забронированных работников
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По состоянию на 31 июля, согласно приказам Минэкономики, около 615 тысяч человек имеют действующую отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
В общей сложности ведомством принято 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.
Распределение количества «забронированных» мужчин, работающих в отраслях экономики, госорганах или органах местного самоуправления, ориентировочно таково:
- энергетическая отрасль — 29%;
- промышленность, производство — 15%;
- транспорт — 14%;
- агропромышленный комплекс — 12%;
- медицина — 6%;
- оборонно-промышленный комплекс — 5%;
- органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;
- ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций — 2%;
- финансовая, банковская сфера — 2%;
- сфера торговли — 2%;
- местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%.
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Источник: Минфин
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