Минэкономики рассказало, в каких отраслях больше всего забронированных работников

Более 17 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием. Об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины на запрос hromadske.

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По состоянию на 31 июля, согласно приказам Минэкономики, около 615 тысяч человек имеют действующую отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

В общей сложности ведомством принято 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.

Распределение количества «забронированных» мужчин, работающих в отраслях экономики, госорганах или органах местного самоуправления, ориентировочно таково:

энергетическая отрасль — 29%;

промышленность, производство — 15%;

транспорт — 14%;

агропромышленный комплекс — 12%;

медицина — 6%;

оборонно-промышленный комплекс — 5%;

органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;

ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций — 2%;

финансовая, банковская сфера — 2%;

сфера торговли — 2%;

местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%.

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