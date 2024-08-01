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1 августа 2024, 12:45 Читати українською

Adidas отчиталась о росте прибыли за II квартал

Компания Adidas сообщила, что ее выручка за второй квартал, полученная в североамериканском регионе (если не считать показателей Yeezy), увеличилась год к году. Этот подъем был обеспечен повышением как оптовой, так и розничной торговли. Вместе с Yeezy независимые от колебаний курсов валют продажи в Северной Америке (второй среди крупнейших рынков компании после европейского) за апрель-июнь просели на 8%, до €1,3 миллиарда. Информацию передают аналитики LBLV.

Компания Adidas сообщила, что ее выручка за второй квартал, полученная в североамериканском регионе (если не считать показателей Yeezy), увеличилась год к году.

Adidas сообщила, что ее просадка была обусловлена исключительно сильным сокращением бизнеса Yeezy. При этом она не уточнила, насколько увеличились продажи без учета этой линейки. В рамках проводящейся CEO компании Бьорном Гульденом реформы она старается распродать связанные с Yeezy активы, оставшиеся после прекращения сотрудничества с Канье Уэстом. В то же время она стремится продвигать свой бренд через пользующиеся популярностью стили ретро.

В I квартале на бизнесе Adidas в североамериканском регионе все еще отражался значительный уровень запасов. Но компания сообщила, что ее общие запасы к концу июня упали на 18% год к году, до €4,5 миллиарда.

Adidas сохраняет веру в свою способность добиться годовых целей

Продажи одежды за квартал увеличились на 6% благодаря значительному росту показателя футболок. Adidas занималась их сбытом по случаю Кубка Европы и Кубка Америки. В европейском регионе независимые от валютного курса продажи фирмы во II квартале увеличились на 19% год к году, до €1,9 миллиарда.

Гульден отметил, что в последнем квартале была зафиксирована положительная динамика в сфере одежды. Adidas улучшила прогноз на год, а также в середине июля сообщила, что ее показатели за II квартал оказались выше ожидаемых. Этому способствовали большая популярность кроссовок Samba и Gazelle, а также более низкие продажи Nike, сообщают на lblv.com специалисты.

Adidas все еще ждет, что динамика курсов валют будет значительно влиять на ее прибыльность в 2024-м. В то же время она считает, что по-прежнему способна достичь рентабельности операционной прибыли на уровне 10%.

Александр Зоря, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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