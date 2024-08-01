365,5 млн гривен инвестировали клиенты NovaPay в облигации компании

За четыре месяца около 2 тысяч украинцев приобрели корпоративные облигации NovaPay в приложении на 365,5 млн гривен. Об этом говорится в сообщении компании.

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Ключевые факты о клиентах, инвестирующих в корпоративные облигации NovaPay:

75% — мужчины, 25% — женщины;

средний возраст инвестора — 37 лет, а самому старшему инвестору — 75 лет;

средний чек по сделкам через приложение — 41 тыс. грн.

Как инвестировать

Для инвестиций в ценные бумаги нужно:

зарегистрироваться в приложении NovaPay;

на главном экране нажать «Купить облигации NovaPay»;

выбрать срок и сумму инвестиций;

подтвердить заявку, подписать договор с брокером;

оплатить инвестицию.

Какие ставки

Минимальная сумма инвестиций в облигации составляет 1000 грн. По ценным бумагам с выплатой через 6 и 12 месяцев предусмотрено 16,5% годовых, на 3 месяца — 16%, на 2 — 14%, а на 1 месяц — 13% годовых.

Напомним

В прошлом году NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, E и F.