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1 августа 2024, 11:44 Читати українською

365,5 млн гривен инвестировали клиенты NovaPay в облигации компании

За четыре месяца около 2 тысяч украинцев приобрели корпоративные облигации NovaPay в приложении на 365,5 млн гривен. Об этом говорится в сообщении компании.

За четыре месяца около 2 тысяч украинцев приобрели корпоративные облигации NovaPay в приложении на 365,5 млн гривен.

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Ключевые факты о клиентах, инвестирующих в корпоративные облигации NovaPay:

  • 75% — мужчины, 25% — женщины;
  • средний возраст инвестора — 37 лет, а самому старшему инвестору — 75 лет;
  • средний чек по сделкам через приложение — 41 тыс. грн.

Как инвестировать

Для инвестиций в ценные бумаги нужно:

  • зарегистрироваться в приложении NovaPay;
  • на главном экране нажать «Купить облигации NovaPay»;
  • выбрать срок и сумму инвестиций;
  • подтвердить заявку, подписать договор с брокером;
  • оплатить инвестицию.

Какие ставки

Минимальная сумма инвестиций в облигации составляет 1000 грн. По ценным бумагам с выплатой через 6 и 12 месяцев предусмотрено 16,5% годовых, на 3 месяца — 16%, на 2 — 14%, а на 1 месяц — 13% годовых.

Напомним

В прошлом году NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, E и F.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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