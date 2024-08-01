Курс валют на 1 августа: доллар в банках прибавил четыре копейки, евро — 10 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 4 копейки в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подорожало на 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,39 грн. Евро покупают за 44,30 грн, а продают за 44,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,45, евро — 44,79−45,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,09−41,12 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,45−44,47 грн/евро.

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