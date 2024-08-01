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1 августа 2024, 11:04 Читати українською

Болгария продлила программу поддержки украинских беженцев до конца года

Временное правительство Болгарии продлило до конца 2024 г. схему государственной поддержки для размещения украинцев, получивших временную защиту, спасаясь от развязанной россией полномасштабной войны. Об этом пишет biz.censor.net со ссылкой на The Sofia Globe.

Временное правительство Болгарии продлило до конца 2024 г.
Фото:depositphotos

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Помощь беженцам

Схема помощи, предусматривающая государственные выплаты на проживание, впервые была введена в 2022 году и должна была закончиться 31 июля 2024 года.

Однако теперь она продлена до 31 декабря 2024 года «в соответствии с действующими условиями».

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в Болгарию въехало всего 2 454 748 украинцев.

В общей сложности Болгария зарегистрировала 181 868 по схеме временной защиты ЕС. В Болгарии остаются 55 302 человека, а по государственной схеме устроено 6 081.

Источник: Минфин
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