По итогам шести месяцев 2024 чистая прибыль Новой почты уменьшилась на 38% до 1,49 млрд грн, об этом свидетельствует неконсолидированная отчетность компании. В первом полугодии прошлого года чистая прибыль компании выросла почти в пять раз, до 2,4 млрд грн, пишет Forbes.ua.
Новая почта уменьшила чистую прибыль на 38% в первом полугодии
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Что известно
В первом полугодии неконсолидированный чистый доход от реализации продукции вырос на 20% до 20,12 млрд грн.
Валовая прибыль компании выросла на 9% и составила в январе-июне 3,87 млрд грн.
Прибыль компании от операционной деятельности за этот период уменьшилась почти на 9% до 1,68 млрд грн.
Источник: Минфин
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