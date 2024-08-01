За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано около 6,4 тыс. новых легковых авто. Это на 20% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Рынок новых авто: В июле покупка выросла на 24%. Чаще всего выбирают Renault Duster
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Рынок новых авто
По отношению к июню 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 24%. Кстати, в этом году больше автомобилей покупали только в марте.
Топ-5 авто
Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota. В июле 1024 года новые авто этой марки пополнили украинский автопарк.
- Вторым по популярности брендом, как и в июне, остается BMW — 628 ед.
- Третий результат у Renault — 587 ед.
- Также в топ-5 июля попали Skoda (378 ед.) и VW (334 ед.).
- Бестселлером луны снова стал Renault Duster (541 ед).
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
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Источник: Минфин
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