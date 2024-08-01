За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 370 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 579490 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 июля: 1370 российских оккупантов, 9 танков и 115 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 579490 (+1370) человек,
- танков — 8399 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 16203 (+42) ед,
- артиллерийских систем — 16119 (+33) ед,
- РСЗО — 1132 (+1) ед,
- средства ПВО — 907 (+0) ед,
- самолетов — 363 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12968 (+115),
- крылатые ракеты — 2407 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21816 (+77) ед,
- специальная техника — 2713 (+16)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии