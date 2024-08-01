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1 августа 2024, 9:43 Читати українською

С начала 2024 года организаторы земельных торгов в системе Прозорро.Продажи заработали более 1 млрд грн

1 млрд гривен — результат земельных онлайн-аукционов в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи с начала 2024 года. Эти средства поступили в бюджеты разных уровней по итогам более 5.3 тыс. торгов. Об этом говорится в сообщении Прозорро.Продажи.

1 млрд гривен — результат земельных онлайн-аукционов в государственной электронной торговой системе Прозорро.
Фото:depositphotos

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Сколько продали земли

В этом году организаторы уже продали более 497,5 млн гривен не сельхозучастков государственной и коммунальной собственности и частных с/х земель.

Еще более 188,4 млн гривен принесла реализация арестованной земли. Доход по аренде участков всех типов с начала года составляет почти 358,2 млн гривен в год.

С 1 января в системе прошли земельные торги, объявившие более 1.2 тыс. организаторов. Это общины, частные и государственные исполнители, реализующие арестованные участки и частные владельцы. За земли на е-аукционах боролись почти 7.4 тыс. участников. В среднем конкуренция на торгах составляет почти 3 участника. По результатам онлайн-аукционов цена участков выросла более чем в 1.5 раза.

Где больше всего реализовали участков

Больше участков с начала года реализовали на Днепропетровщине — 669 успешных аукционов. Лидерами по количеству завершенных земельных торгов также Львовщина — 463 аукциона, Одесщина — 430, Черкасщина — 417, Кировоградщина — 302.

Более девяти сотен торгов находятся на этапе закрытия сделок и могут пополнить бюджеты разных уровней еще более чем на 247 млн гривен. Для продажи и аренды в системе доступно почти 2.4 тыс. участков общей стартовой стоимостью более 912.9 млн гривен.

Напомним

Онлайн-аукционы по реализации земли в системе Прозорро. Продажи проходят с октября 2021 года. По законодательству, коммунальные, государственные и арестованные земли реализуются исключительно через электронные торги.

Продажа государственных и коммунальных земель с/х назначения согласно Земельному кодексу остается запрещенной.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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