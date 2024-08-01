На 5% меньше прошлогоднего: каким был экспорт IT-услуг в первом полугодии 2024 года

В июне текущего года объем IT-экспорта уменьшился на 8,6% и составил $512 миллионов. Украинской экономике это принесло на $48 миллионов меньше, чем в мае. Сообщает Львовский IT Кластер со ссылкой на данные НБУ.

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Падение экспорта

Кроме того, эти показатели на 10,6% или же на $61 миллиона меньше по сравнению с июнем 2023 года.

Во втором квартале 2024 года показатели IT-выручки уменьшились на $85 млн или же на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И составили $1617 миллионов. Впрочем, его результаты несколько больше по сравнению с предыдущим кварталом: на $26 миллионов (1,6%).

Совокупная экспортная выручка ИТ-услуг в первом полугодии текущего года составляет около $3,2 миллиарда. Это на 5,3% меньше, чем в аналогичный период в 2023 году, что в долларовом эквиваленте $169 миллионов. Доля компьютерных услуг в структуре экспорта всех услуг Украины за первые 6 месяцев года — 37,9%.

Общий экспорт всех услуг Украины в первом полугодии 2024 составил $8,5 миллиардов. Это на 6,2% больше, чем в аналогичный период в 2023 году.

Напомним

За последние 10 лет экспорт украинских ИТ-услуг ежегодно рос на 20−30%. В 2023 году он сократился на 8,4% — до $6,7 млрд по сравнению с 2022 годом, когда этот показатель достиг рекордных $7,3 млрд.

В 2023 году экспорт украинских IT-услуг составил в среднем $560 млн в месяц, что почти на 9,3% меньше, чем в 2022 году.

Основные страны-партнеры Украины — США, Мальта, Великобритания, Кипр и Израиль.