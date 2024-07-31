Курс валют на вечер 31 июля: на межбанке доллар вырос на 17 копеек, а евро на 26 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 26 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 31 июля Закрытие 31 июля Изменения доллар 40,92/40,95 41,09/41,12 17 /17 евро 44,30/44,31 44,56/44,57 26/26

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,35 грн. Евро покупают за 44,30 грн., а продают за 44,85 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,30−41,40, евро — 44,75−44,95 грн.

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