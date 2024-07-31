Прибыль Microsoft выросла на 10% благодаря серверным продуктам

Microsoft опубликовала отчет за IV квартал 2024 года финансового года. Серверный бизнес компании на высоте, но продажи устройств падают, а игровой бизнес держится на Activision Blizzard. Об этом сообщает The Verge, передает mezha.media.

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Квартальные результаты

В последнем квартале 2024 финансового года Microsoft получила $64,7 миллиарда дохода и прибыль в размере $22 миллиардов. Доход вырос на 15% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а прибыль — на 10%.

Intelligent Cloud, часть бизнеса компании, в которую также входят серверные продукты, принесла $28,5 миллиарда дохода, что на 19% больше, чем в тот же период прошлого года. В целом сейчас эта часть бизнеса отвечает за 45% всего дохода компании. Облачные предложения и Office выросли на 12% и 13% соответственно.

Некоторые статьи доходов упали

Дела по другим направлениям несколько хуже. Доход от продажи лицензий Windows вырос на 4% благодаря тому, что снабжение компьютеров растет три квартала подряд. Однако с собственными устройствами у Microsoft дела не очень — доход от Surface упал на 11% по сравнению с прошлым годом. Последний раз доход от устройств был на подъеме в III квартале 2023 финансового года, который закончился в сентябре 2022 года.

Что касается игрового бизнеса, то все хорошо с контентом и сервисами, в которые входит Xbox Game Pass. Доход от этой части вырос на 61%, однако 58% из этого появилось благодаря Activision Blizzard, так что прирост составляет лишь 3%. А вот где все плохо, так это с продажами консолей, доход от которых упал на 42%.

В общем, доход от игрового бизнеса вырос на 44%, однако ключевым фактором для такого прироста является Activision Blizzard. Приобретаемая в прошлом году игровая компания продемонстрировала 48% прироста, а следовательно без нее доход от игрового бизнеса Microsoft упал бы на 4%. Такая же ситуация складывалась в III квартале.