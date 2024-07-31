В течение 10 лет отношения между собственниками с/х земли и арендаторами кардинально изменятся — эксперты

Отношения на рынке земли между арендаторами и арендодателями кардинально изменятся в течение ближайших 10 лет. Такие выводы обнародовали эксперты во время конференции Agro Invest Day .

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По данным участников конференции сейчас индексация арендной платы происходит не системно.

Владимир Нагорный, руководитель земельных и имущественных отношений МХП, совладелец земельного агентства «Володар» говорит: если земли находятся в кукурузном поясе, то арендаторы пересматривают размер арендной платы практически каждый год. В других случаях это может происходить раз в 2−3 года.

«Если экономическая ситуация благоприятна, бывает, что условия аграрии пересматривают и два раза в год. Это риск (для инвестора — прим. ред), поскольку такие условия прописаны в типовом договоре, и ты почти не можешь его изменить, можешь присоединиться или нет», — говорит Владимир Нагорный.

«В этих договорах есть право, но нет обязательств, так сложился рынок. Действительно, аграрные компании могут пересматривать такие договоры и раз в год и раз в 5 лет. Стандарт рынка сейчас то, что индексацию арендаторы прописывать не хотят», — говорит Андрей Усенко, СЕО и соучредитель «Твоє Коло», совладелец КУА «Профит». Вариант выхода — пытаться заключать обязательства отдельным договором, считает он.

«Сейчас у нас рынок агрокомпаний — это факт. Но если смотреть на статистику „перехода“ земельных участков мы понимаем, что в ближайшие 5−7 лет ситуация на рынке претерпевает существенные изменения. Как только появится большая критическая масса инвесторов, подход к формированию аренды изменится», — убежден эксперт по земельным инвестициям, автор проекта «Грунтовно» — земельный инвестиционный фонд Сергей Крамаренко.

«Какую бы стратегию инвестирования в землю мы ни выбрали, необходимо понимать, что рынок сейчас находится в полуметре от старта. Это направление, в котором только начинают формироваться правила, через 10 лет все изменится», — соглашается соучредитель сервиса земельных инвестиций «Земинвест», эксперт по аграрному бизнесу и практикующий адвокат Александр Черный.

Предыстория

Напомним, что украинский рынок земли заработал 1 июля 2021 года. На первом этапе доступ к рынку получили физлица, которые имели возможность приобрести не более 100 га земли. Второй этап начался с 1 января 2024 г. Он предусматривает участие юридических лиц, получивших право приобретать до 10 тыс. га в собственность.

Agro Invest Day

Agro Invest Day прошла 11 июля 2024 года. Организаторами конференции выступили сайты Минфин и Finance.ua, а также Биржевой университет и компания «Твоє коло».

К проведению конференции также присоединились партнеры: аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute, сервис инвестиций в землю Zeminvest, YouTube-канал о самых привлекательных предложениях для инвестирования УкрИнвестКлуб, сервис для купли и продажи земли Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua .