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31 июля 2024, 14:16 Читати українською

На стоимость земли повлияют новые участки от Фонда Госимущества — эксперт

Цены на черноземы в центральной Украине варьируются от $2 до $2,9 тыс. за га. Такие данные привели эксперты земельного рынка во время конференции Agro Invest Day.

Цены на черноземы в центральной Украине варьируются от $2 до $2,9 тыс.

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Такие цены, по словам участников рынка, актуальны при нескольких условиях. «Это договоры аренды 5−6 лет и это договоры аренды без кабалы», — уточняет относительно средних цен по рынку эксперт по земельным инвестициям, автор проекта «Грунтовно» — земельный инвестиционный фонд Сергей Крамаренко.

Основным фактором, который сейчас влияет на формирование цены на землю, является стоимость ее аренды, считают эксперты. Как уточнил руководитель земельных и имущественных отношений МХП, совладелец земельного агентства «Володар» Владимир Нагорный, размер арендной платы напрямую зависит от цен на с/х культуры.

«Сотни лет арендная плата числилась как 10% от урожая. Урожайность становится больше, так и плата будет расти», — добавляет Сергей Крамаренко.

Есть и другие критерии, от которых зависит цена земли, говорит СЕО и соучредитель «Твоє Коло», совладелец КУА «Профит» Андрей Усенко.

«Главные — это конкуренция и срок договора аренды, который переходит от покупателя к продавцу. И эти факторы нужно учитывать», — объясняет он.

На цену повлияют также новые площади, которые могут появиться на рынке в скором времени.

«Мы очень ждем большие участки в субаренду от фонда госимущества, которые будут качественно отличаться от уже имеющихся на рынке, и, вероятно, будут интереснее для крупных инвесторов. Поэтому, посмотрим, как эти участки повлияют на рынок и какую динамику покажут», — резюмирует руководитель отдела проектов Prozorro. Продажи Александр Лихотоп.

Предыстория

Украинский рынок земли заработал 1 июля 2021 г. На первом этапе доступ к рынку получили физлица, которые имели возможность приобрести не более 100 га земли. Второй этап начался с 1 января 2024 г. Он предусматривает участие юридических лиц, получивших право приобретать до 10 тыс. га в собственность.

Agro Invest Day

Agro Invest Day прошла 11 июля 2024 года. Организаторами конференции выступили сайты Минфин и Finance.ua, а также Биржевой университет и компания «Твоє коло».

К проведению конференции также присоединились партнеры: аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute, сервис инвестиций в землю Zeminvest, YouTube-канал о самых привлекательных предложениях для инвестирования УкрИнвестКлуб, сервис для купли и продажи земли Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.

Источник: Минфин
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