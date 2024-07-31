С начала года убыток криптовалютных компаний из-за хакеров и мошенников превысил $1 миллиард

С начала 2024 года криптоиндустрия понесла убытки более чем на $1,19 млрд из-за 149 случаев взломов и мошенничеств. Об этом свидетельствуют данные отчета Immunefi, сообщает The Block.

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Итоги с начала года показывают рост случаев взлома и мошенничества на 16,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года, когда убытки криптовалютных компаний составили $1,02 млрд.

В июле в результате 14 инцидентов хакеры получили $269,4 млн. Луна стала второй после мая по сумме убытков.

Большая часть этих потерь пришлась на взлом индийской криптобиржи WazirX на $235 млн, в которой заподозрили северокорейских хакеров.

Крупнейшим событием в DeFi-сегменте стала эксплуатация уязвимости протокола LI.FI с убытком в $10 млн.

Целевыми сетями в июле были Ethereum и BNB Chain, на них пришлось 71,4% от общего объема потерь.

Эксперты Immunefi обратили внимание, что в 2024 году взлом CeFi-проектов все еще остается самым прибыльным для хакеров — шесть инцидентов принесли им $636 млн. На DeFi нападают чаще, но воруют меньшие суммы — $554 млн вследствие 143 атак.