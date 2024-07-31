Словения стала первой страной ЕС, выпустившей суверенные цифровые облигации на 30 млн евро. Об этом пишет CoinDesk.
Словения первая в ЕС выпустила цифровые суверенные облигации
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Выпуск цифровых бондов проводится под эгидой ЕЦБ и является экспериментом.
Для выпуска бондов использовали технологию блокчейн. Доходность облигаций — 3,65%, а дата погашения — ноябрь 2024 года.
Расчеты за произведенные в токенизированных цифровых деньгах центрального банка (CBDC) провели через Банк Франции.
BNP Paribas была одной из первых, кто протестировал сеть Canton после ее запуска в мае 2023 с целью создания глобальной межбанковской блокчейн-сети.
Источник: Минфин
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