SEC подала в суд на основателя BitClout за мошенничество с криптовалютами: что нового на рынке

SEC подала в суд на основателя BitClout по обвинению в мошенничестве с криптовалютами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на основателя криптпроекта BitClout Надара Аль-Наджи. Его обвинили в «многомиллионном мошенничестве с криптовалютами, обмане инвесторов и хищении клиентских средств».

По данным SEC, с ноября 2020 года основатель BitClout привлек около $257 млн путем продажи незарегистрированных ценных бумаг в виде нативного токена проекта BTCLT. Он обманул инвесторов, использовав часть этих средств для личных нужд.

В частности, Надар Аль-Наджи потратил около $7 млн. на аренду роскошного особняка в Беверли-Хиллз, а также щедрые денежные подарки членам семьи.

Параллельно с SEC прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка также предъявила обвинения против Надара Аль-Наджи. В иске агентства фигурируют его жена и мать как ответчики, сообщается в релизе.

Из кошельков криптобиржи Mt. Gox перечислили 33 964 BTC

30 июля 2024 обанкротилась криптовалютная биржа Mt. Gox отправила 33 964 BTC (примерно $2,25 млрд) по неизвестному адресу. Об этом свидетельствуют данные Arkham Intelligence.

См. также Mt. Gox направила 47 229 BTC на свой другой кошелек.

Аналитики компании Lookonchain отметили, что с 5 июля из кошельков платформы отправили 61 559 BTC (около $3,89 млрд) на криптовалютные биржи Bitstamp, Kraken и Bitbank, а также адрес, принадлежащий SBI VC Trade.

Напомним, 23 июля 2024 года из криптокошельков Mt. Gox вывели биткоины на $2,85 млрд. Позже клиенты криптобиржи Kraken заявили о получении выплат от Mt. Gox. Криптовалютная биржа Bitstamp также подтвердила получение средств от Mt. Gox.

Законопроект сенатора Синтии Ламмис позволит США хранить биткоины

Готовящийся законопроект от сенатора Синтии Ламмис позволит США создать резерв первой криптовалюты. Об этом сообщает The Block со ссылкой на черновой документ.

Согласно предыдущему варианту, инициатива получила название «Закон о стимулировании инноваций, технологий и конкурентоспособности с помощью оптимизированных инвестиций в масштабах всей страны 2024 года» или сокращен «Закон о биткоине 2024 года».

«Как децентрализованный и дефицитный цифровой актив, биткоин обладает уникальными свойствами, которые дополняют имеющиеся национальные резервы, укрепляя позиции доллара США в мировой финансовой системе», — говорится в законопроекте.

Принятие положений обеспечит создание «программы покупки» первой криптовалюты, которая позволит покупать не более 200 000 BTC в год в течение пятилетнего периода — всего Соединенные Штаты смогут накопить 1 млн монет.

Ламмис также призвала Министерство финансов публиковать квартальные отчеты о покупке цифровых активов и размещать их на своем вебсайте. Хранение биткоинов предполагает соблюдение определенных требований, включая протоколы безопасности.

Разработчики Hamster Kombat выделят 60% токенов «тапальщикам»

60% от общего объема выпущенных токенов Hamster Kombat предназначены для игроков. Об этом идет речь в white paper проекте, сообщает The Block.

«Остальные предназначены для обеспечения ликвидности рынка, партнерств с экосистемой и грантов, вознаграждений и других целей», — говорится в документе.

По словам команды, это будет «самый большой аирдроп в истории». Она активно работает над его запуском. Ранее предполагалось, что раздача состоится в июле.

Согласно white paper, аудитория игры достигла 300 млн. пользователей в 190 странах. 50 млн из них активны ежедневно.

Разработчики предупредили, что венчурные компании не поддерживают Hamster Kombat и, следовательно, токены могут столкнуться с давлением продаж.

White paper также утверждается, что игра уже достигла доходности. У команды «нет необходимости продавать токены для оплаты счетов».

Разработчики планируют не ограничиваться текущим проектом. Они назвали его «первым шагом в создании экосистемы Hamster, которая выйдет далеко за рамки текущей игры».