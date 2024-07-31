В среду на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 18 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
Курс валют на 31 июля: евро в банках подешевел на 18 копеек, доллар на 5 копеек
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 1 копейку. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,35 грн. Евро покупают за 44,20 грн, а продают за 44,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,15−41,30, евро — 44,65−44,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,92−40,95 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,30−44,31 грн/евро.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Комментарии