Курс валют на 31 июля: евро в банках подешевел на 18 копеек, доллар на 5 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 1 копейку. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,35 грн. Евро покупают за 44,20 грн, а продают за 44,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,15−41,30, евро — 44,65−44,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,92−40,95 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,30−44,31 грн/евро.

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