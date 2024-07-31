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31 июля 2024, 10:48 Читати українською

Финотчет Meta: ожидается, что доходы вырастут на 20%

Как ожидают аналитики, компания Meta сообщит об увеличении дохода на 20% во втором квартале 2024 года. На это повлияли продажи рекламы на фоне Олимпийских игр. Об этом сообщает Reuters.

Как ожидают аналитики, компания Meta сообщит об увеличении дохода на 20% во втором квартале 2024 года.

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Инвесторов одновременно интересует, как компания потратила средства на внедрение искусственного интеллекта. Meta тратит миллиарды на техническую инфраструктуру, которая необходима для поддержки и развития ИИ.

В апреле 2024 года пересмотр годовых расходов компании привел к тому, что рыночная капитализация за один день снизилась почти на $170 миллиардов. Однако компания все равно фокусируется на том, чтобы разрабатывать свои большие языковые модели с открытым исходным кодом.

Недавно представлена Llama 3.1 — конкурента ChatGPT.

Среди прочего компания улучшает свои продукты для покупки рекламы, используя для этого ИИ. Искусственный интеллект также используется для того, чтобы повысить уровень вовлеченности пользователей в социальных сетях.

Источник: Минфин
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