Объем продаж NFT в июле достиг минимума с ноября 2023 года

Рынок NFT продолжает переживать спад, достигнув самой низкой точки с ноября 2023 года. В июле 2024 года объем продаж составил всего $395,5 миллиона, что является новым минимумом за последние месяцы. Об этом сообщает Incrypted.

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Падение рынка

В июле года объем продаж в секторе NFT снова уменьшился, продолжая нисходящий тренд, продолжающийся с марта 2024 года. Это также видно на графиках, где зафиксировано постоянное понижение объема продаж, количества уникальных покупателей и продавцов.

Недельный график показывает, что спад начался с середины месяца. Хотя в начале июля были признаки возможного восстановления после резкого падения в июне, где объем продаж снизился более чем на 83% — с $141,6 миллионов до $23,78 миллионов.

В целом во II квартале 2024 года объем продаж упал на 45% по сравнению с I кварталом — $2,2 млрд против $4,1 млрд.

Что касается количества трансакций, июль стал третьим по величине месяцем в разрезе этого показателя в 2024 году. В этот период было зафиксировано 9,9 млн сделок. Для сравнения, в июне — 5,7 млн.

Однако это трудно назвать положительным признаком, поскольку средняя стоимость продаж в июле достигла нового минимума с сентября 2023 года — $39,56.

NFT-сектор отметился проседанием основных показателей на фоне дальнейшего снижения пороговой стоимости токенов из коллекций «голубых фишек».