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31 июля 2024, 8:42 Читати українською

В Испании оштрафовали Booking.com на 413 млн евро

Испанское антимонопольное ведомство оштрафовало один из самых больших и популярных в мире сервисов онлайн-бронирования жилья Booking.com на 413,2 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке страны в течение последних пяти лет, пишет Reuters.

Испанское антимонопольное ведомство оштрафовало один из самых больших и популярных в мире сервисов онлайн-бронирования жилья Booking.com на 413,2 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке страны в течение последних пяти лет, пишет Reuters.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноОтмечается, что это самый большой штраф, который был когда-либо наложен в Испании за нарушение антимонопольного законодательства.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Отмечается, что это самый большой штраф, который был когда-либо наложен в Испании за нарушение антимонопольного законодательства.

«Из-за лучшего позиционирования гостиниц с большим количеством бронирований на Booking.com другие онлайн-агентства не смогли выйти на рынок или расшириться», — говорится в заявлении CNMC.

По данным CNMC, доля рынка Booking.com в Испании, вторая по посещаемости страны мира после Франции, в последние пять лет составляла от 70% до 90%.

Сообщается, что Booking.com является доминирующим игроком в Европе с долей рынка более 60%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
KValera
KValera
31 июля 2024, 9:24
#
Букинг берет процент и не несёт никакой ответственности.
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0
Alpenstein
Alpenstein
31 июля 2024, 10:18
#
Чому не несе? Вони нормально розрулюють накладки і конфліктні ситуації.
+
0
iAlexm
iAlexm
31 июля 2024, 10:16
#
Интересно, а что должен сделать букинг, намеренно ухудшить сервис, чтобы другим было проще выйти на рынок?
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