В Испании оштрафовали Booking.com на 413 млн евро

Испанское антимонопольное ведомство оштрафовало один из самых больших и популярных в мире сервисов онлайн-бронирования жилья Booking.com на 413,2 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке страны в течение последних пяти лет, пишет Reuters .

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Что известно

Отмечается, что это самый большой штраф, который был когда-либо наложен в Испании за нарушение антимонопольного законодательства.

«Из-за лучшего позиционирования гостиниц с большим количеством бронирований на Booking.com другие онлайн-агентства не смогли выйти на рынок или расшириться», — говорится в заявлении CNMC.

По данным CNMC, доля рынка Booking.com в Испании, вторая по посещаемости страны мира после Франции, в последние пять лет составляла от 70% до 90%.

Сообщается, что Booking.com является доминирующим игроком в Европе с долей рынка более 60%.