Минфин привлек 9,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 30 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,55 млрд грн в эквиваленте, что на 6,01 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 1,45 млрд грн. При этом Минфин повысил ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.