Министерство финансов 30 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,55 млрд грн в эквиваленте, что на 6,01 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 1,45 млрд грн. При этом Минфин повысил ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 9,5 миллиарда от продажи облигаций
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 3,28 млрд грн под 14,65% с погашением 10 сентября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,64%);
- 2,26 млрд грн под 15,50% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,40%);
- 32,26 млн грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,76%).
В иностранной валюте:
- $96,66 млн. под 4,66% с погашением 21 августа 2025 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии