К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 30 июля: торги на межбанке завершились незначительным укреплением гривны
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Открытие 30 июля
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Закрытие 30 июля
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Изменения
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40,93/40,98
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40,92/40,95
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1/3
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44,29/44,34
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44,23/44,25
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6/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,95−41,40 грн. Евро покупают за 44,38 грн., а продают за 44,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,20−41,31, евро — 44,70−44,85 грн.
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Источник: Минфин
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