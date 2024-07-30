Стоимость автогаза в Украине продолжает расти

С 22 по 29 июля стоимость сжиженного газа в рознице выросла на 62 коп./л до 27,98 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr.

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На прошлой неделе премиумсети — ОККО и WOG — снова увеличили стоимость горючего на 50 коп./л, до 28,99 грн/л и 28,98 грн/л соответственно. Стоимость газа у SOCAR увеличилась на 1 грн/л, до 28,99 грн/л, догнав стоимость своих конкурентов в сегменте.

Почти догнал «мейджоров» «Приват», повысивший цены за неделю на 1,13 грн/л до 28,93 грн/л. До цен в премиальных сетях также возросла стоимость газа у днепропетровского оператора Neftek (28,99 грн/л + 1 грн/л).

Между тем, сеть VST в Днепропетровской и Хмельницкой областях снизила цены на ресурс на 50 коп./л.

Цены в рознице продолжают увеличиваться вслед за оптовыми, которые после аукциона УЭБ 24 июля достигли наибольших показателей с начала марта этого года.

Так, за неделю оптовые цены на газ выросли на 970 грн/т (52 коп./л) до 45 340 грн/т (24,5 грн/л), но в месячной динамике прирост составил 6 830 грн/т (3,69 грн/л), что пока сказалось на стелах ростом на 1,38 грн/л.

Изменение цен на автогаз

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 22 по 29 июля 2024 г., грн/л: