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30 июля 2024, 14:56 Читати українською

Raiffeisen Bank сокращает российский бизнес

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что продолжит сокращать свой крупный и прибыльный бизнес на территории России по соглашению с Европейским центральным банком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на квартальный отчет банка.

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что продолжит сокращать свой крупный и прибыльный бизнес на территории России по соглашению с Европейским центральным банком.

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Сокращение бизнеса

Банк оказался под давлением власти по обе стороны Атлантики, которая требует сократить присутствие в стране после начала войны против Украины.

«RBI еще больше сократит бизнес Райффайзенбанка Россия в соответствии с требованиями ЕЦБ», — говорится в сообщении банка.

Кредиты для клиентов сократились почти на 60% с пика во втором квартале 2022 года до 5,8 млрд евро, введены широкие ограничения на платежи с территории России, а также приняты меры по дальнейшему сокращению клиентских депозитов.

Российские доходы

Банк сообщил о росте консолидированной прибыли во втором квартале на 14% до 661 млн евро. Половину своей прибыли RBI получил в России, однако из-за западных санкций эта прибыль осталась у местного дочернего банка.

Банк заявил, что ограничения на территории России означают, что он предоставляет кредитные и платежные услуги только предварительно одобренному списку крупных и международных компаний. Raiffeisen не предлагает срочные депозиты, а текущие счета не приносят процентов, а банк взимает высокие комиссии за обслуживание.

RBI вновь заявил, что работает над продажей или выделением своего российского подразделения, но не может сделать прогноз по срокам, поскольку любое соглашение требует нескольких одобрений.

Кредиты онлайн

Источник: Минфин
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