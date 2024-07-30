Нацбанк применил меры влияния к трем ломбардам

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К кому применены меры воздействия

Ломбард «Гарант» (ЕГРПОУ 32723126);

«Ломбард 24» (ЕГРПОУ 40024027);

«Ломбард «Швидка допомога» (ЕГРПОУ 36595232).

Меры воздействия применены в связи с непредоставлением по требованию Национального банка в установленный регулятором срок информации/документов/объяснений по вопросам деятельности указанных ломбардов.

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины в срок до 12 августа 2024 года.

Решения о применении мер влияния приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 29 июля 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг.

Решения вступают в силу с 30 июля 2024 года.