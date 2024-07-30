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30 июля 2024, 12:03 Читати українською

Государство получило имущество братьев Медведчука и Козака на почти 400 миллионов

В управление государству передана «новая партия» имущества братьев Медведчука и Козака на почти 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В управление государству передана «новая партия» имущества братьев Медведчука и Козака на почти 400 млн грн.
Фото: СБУ

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По материалам Службы безопасности и ГБР, суд арестовал дополнительные активы, принадлежавшие братьям экснардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Речь идет о земле, корпоративных правах, имущественных комплексах и автотранспорте четырех предприятий во Львове. Среди них — завод по производству бетона и строительная компания.

Общая стоимость заблокированного имущества составляет около 400 млн грн.

Соответствующие активы переданы Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Таким образом, в управлении государства дополнительно будут находиться более 10 тыс. м² недвижимости и более 70 единиц автотранспорта и строительной техники компаний Сергея Медведчука и Богдана Козака.

Напомним

В июне 2024 года стражи порядка разоблачили обоих братьев бывших нардепов на масштабных финансовых сделках.

По данным следствия, фигуранты использовали подконтрольные предприятия для хищения средств из-за неуплаты налогов в госбюджет Украины.

Тогда Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Затем по материалам СБУ и ДБР произошел первый арест имущества подозреваемых более чем на 200 млн грн.

Оба фигуранта скрываются за границей. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
30 июля 2024, 12:07
#
Самая лучшая реклама почему нельзя инвестировать и вкладывать в страну…
+
0
financialGenius
financialGenius
30 июля 2024, 12:19
#
Пошел 6 год великого коадивництва и национализации всего слугами народа
+
0
potator
potator
30 июля 2024, 12:23
#
Ну погоди — Ещё не вечер Ещё не ясно ничего. И верю я, — наступит встреча. Под крышей дома твоего
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