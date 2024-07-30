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30 июля 2024, 11:05 Читати українською

Падение продаж в секторе NFT, блокчейну Ethereum исполнилось 9 лет: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Поступления в криптопродукты с начала июля составили $4,6 млрд.

Приток в криптовалютные инвестфонды с 20 по 26 июля составил $245 млн. С начала июля показатель достиг $4,56 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Оборот ETP подскочил к максимальным с мая $14,5 млрд.

Благодаря возобновлению котировок совокупный объем активов достиг $99,1 млрд.

В связанные с биткоином продукты клиенты прибавили $519 млн, с начала месяца — $3,6 млрд.

В структуры, позволяющие открывать шорт по цифровому золоту, инвесторы внесли $0,3 млн (ранее вывели $1,9 млн).

В Coinshares отметили, что запуск американских спотовых Ethereum-ETF привел к крупнейшему с декабря 2020 года притоку средств в инструменты. Согласно расчетам экспертов, клиенты направили в новые ETF $2,2 млрд.

«Эта цифра несколько противоречива. Grayscale разместила ~$1 млрд в свой новый Mini Trust ETF неделей раньше за счет капитала из большей структуры. Кроме того, продолжился отток из ETHE от Grayscale в размере $1,5 млрд. Это привело к чистому выводу капитала в $285 млн. Ситуация схожа с GBTC при запуске BTC-ETF в январе 2024 года», — пояснили аналитики.

Блокчейну Ethereum исполнилось девять лет

30 июля 2015 года был обработан генезис-блок сети Ethereum. Соучредитель проекта Виталик Бутерин поздравил сообщество и отметил, что с нетерпением ждет новой вехи развития блокчейна.

Концепция Ethereum была заложена несколько раньше — в 2013 году. Бутерин планировал создать альтернативу сети биткоина, технологическую платформу, которая бы поддерживала dApps и смартконтракты.

White paper Ethereum был опубликован в 2014 году. В нем сеть фигурировала как универсальный блокчейн, предназначенный не только для платежей.

Для реализации проекта Бутерин создал некоммерческую компанию Ethereum Foundation. Ей удалось собрать 30 тысяч BTC для создания сети. 30 июля 2015 года организация объявила о ее развертывании.

Власти США переместили 28 000 BTC, конфискованные по делу Silk Road

Адрес, принадлежащий Министерству юстиции США, отправил связанные с делом Silk Road 28 000 BTC (примерно $1,87 млрд) на неизвестный кошелек. Транзакции были зафиксированы в Arkham Intelligence.

Затем из этих монет 19 800 BTC отправили по одному адресу, а 10 000 BTC — по другому.

«По нашим оценкам, последний депозит поступил в институционную кастодиальную службу», — заявили специалисты.

Объем продаж в секторе NFT упал до минимума с ноября 2023 года

В июле 2024 года объем продаж в секторе NFT составил $395,5 млн, согласно CryptoSlam. Это новый минимум с ноября 2023 года.

Как видно на графике ниже, в секторе прослеживается нисходящий тренд. Объем продаж и количество уникальных покупателей и продавцов постоянно падают с марта 2024 года.

Если взять недельный график, то видно, спад начался с середины месяца. При этом в начале июля прослеживаются предпосылки для возобновления объема продаж после значительного проседания в июне.

Во втором квартале 2024 года объем продаж упал на 45% по сравнению с первым кварталом — $2,2 млрд против $4,1 млрд.

Что касается количества транзакций, июль стал третьим по величине месяцем в разрезе этого показателя в 2024 году. В этот период было зафиксировано 9,9 млн сделок. Для сравнения, в июне — 5,7 млн.

Однако это трудно назвать положительным признаком, поскольку средняя стоимость продаж в июле достигла нового минимума с сентября 2023 года — $39,56.

NFT-сектор отметился проседанием основных показателей на фоне дальнейшего снижения пороговой стоимости токенов из коллекций «голубых фишек».

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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