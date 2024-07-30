Во вторник на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на 30 июля: доллар в банках потерял 10 копеек, евро — 20 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 13 копеек, а в продаже 10 копеек. Евро подешевело на 13 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,40 грн. Евро покупают за 44,30 грн, а продают за 45,00 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,12−41,30, евро — 44,62−44,90 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,93−40,98 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,29−44,34 грн/евро.
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