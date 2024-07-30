Курс валют на 30 июля: доллар в банках потерял 10 копеек, евро — 20 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 13 копеек, а в продаже 10 копеек. Евро подешевело на 13 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,40 грн. Евро покупают за 44,30 грн, а продают за 45,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,12−41,30, евро — 44,62−44,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,93−40,98 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,29−44,34 грн/евро.

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