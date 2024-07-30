Топ-10 самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет

С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Рынок подержанных авто

За этот период первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет охватили 27% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили бензиновые авто — 40%.

Дальше идут:

Электромобили — 39%;

Дизельные — 10%;

Гибридные — 7%;

Автомобили с ГБО — 4%.

Топ-10 самых популярных авто в возрасте до 5 лет