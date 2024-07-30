С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Топ-10 самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет
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Рынок подержанных авто
За этот период первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет охватили 27% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили бензиновые авто — 40%.
Дальше идут:
- Электромобили — 39%;
- Дизельные — 10%;
- Гибридные — 7%;
- Автомобили с ГБО — 4%.
Топ-10 самых популярных авто в возрасте до 5 лет
- Tesla Model Y — 1915 ед.;
- Tesla Model 3 — 1860 ед.;
- Mazda CX5 — 1012 ед.;
- Nissan Rogue — 1008 ед.;
- Hyundai Kona — 983 ед.;
- VW Tiguan — 903 ед.;
- VW Golf — 774 ед.;
- VW iD.4 — 681 ед.;
- Audi Q5 — 618 ед.;
- Nissan Leaf — 600 ед.
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Источник: Минфин
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