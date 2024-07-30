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30 июля 2024, 9:02 Читати українською

Топ-10 самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет

С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс.
Фото: Tesla Model Y

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Рынок подержанных авто

За этот период первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет охватили 27% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили бензиновые авто — 40%.

Дальше идут:

  • Электромобили — 39%;
  • Дизельные — 10%;
  • Гибридные — 7%;
  • Автомобили с ГБО — 4%.

Топ-10 самых популярных авто в возрасте до 5 лет

  • Tesla Model Y — 1915 ед.;
  • Tesla Model 3 — 1860 ед.;
  • Mazda CX5 — 1012 ед.;
  • Nissan Rogue — 1008 ед.;
  • Hyundai Kona — 983 ед.;
  • VW Tiguan — 903 ед.;
  • VW Golf — 774 ед.;
  • VW iD.4 — 681 ед.;
  • Audi Q5 — 618 ед.;
  • Nissan Leaf — 600 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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