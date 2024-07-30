За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 577060 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 июля: 1060 российских оккупантов, 25 танков и 27 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 577060 (+1060) человек,
- танков — 8381 (+25) ед,
- боевых бронированных машин — 16141 (+38) ед,
- артиллерийских систем — 16056 (+46) ед,
- РСЗО — 1130 (+1) ед,
- средства ПВО — 906 (+0) ед,
- самолетов — 363 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12832 (+27),
- крылатые ракеты — 2406 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21687 (+53) ед,
- специальная техника — 2696 (+6)
Источник: Минфин
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