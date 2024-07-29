Пенни Прицкер уходит с поста спецпредставительницы США по экономическому восстановлению Украины

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер завершает выполнение своих полномочий на этом посту в сентябре. Об этом она сообщила в ходе встречи с журналистами в Киеве, передает украинская редакция Forbes.

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Прицкер рассказала, что за время своей работы шесть раз посетила Украину.

«Это мой последний визит в Украину в роли спецпредставительницы, поскольку я была ограничена Конгрессом в этой роли на срок одного года. Это не было секретом», — объяснила она.

По словам Прицкер, она и дальше «остается преданной этой миссии и этой работе».