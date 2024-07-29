Курс валют на вечер 29 июля: евро упало на межбанке на 30 копеек

К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 30 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 29 июля Закрытие 29 июля Изменения доллар 41,02/41,07 40,93/40,98 9 /9 евро 44,55/44,59 44,25/44,30 30/29

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 44,50 грн., а продают за 45,10 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,25−41,40, евро — 44,75−44,99 грн.

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