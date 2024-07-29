К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 30 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 29 июля: евро упало на межбанке на 30 копеек
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Открытие 29 июля
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Закрытие 29 июля
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Изменения
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41,02/41,07
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40,93/40,98
|
9 /9
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44,55/44,59
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44,25/44,30
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30/29
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 44,50 грн., а продают за 45,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,25−41,40, евро — 44,75−44,99 грн.
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Источник: Минфин
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