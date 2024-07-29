Apple не успевает внедрить ИИ-функции в новую операционную систему — Bloomberg

Apple откладывает внедрение ИИ-функций в новые обновления программного обеспечения для iPhone и iPad. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что задержка связана с доработкой системы Apple Intelligence, которую компания представила ранее.

Apple отстает от конкурентов — Microsoft и Google в области искусственного интеллекта, что отразилось на акциях техногиганта. Впрочем, Apple остается самой дорогой компанией в мире с капитализацией в $3.342 трлн.

Производитель iPhone планирует начать развертывание Apple Intelligence для клиентов в рамках обновлений программного обеспечения, которые выйдут к октябрю. Первые же релизы iOS 18 и iPadOS 18 запланированы на сентябрь.