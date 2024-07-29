Приватбанк выставил на аукцион один из крупнейших ТЦ Днепра

Приватбанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket ТЦ «Приозерный» — один из крупнейших в Днепре, говорится в сообщении банка. Стартовая цена лота — 430 млн грн.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Начальная цена продажи лота составляет 430 060 700,00 грн с НДС. Дата проведения электронных торгов 28 августа 2024 года (лот № 556963), гарантийный взнос для участия: 5% от первоначальной цены продажи имущества (21,5 млн грн), который будет отнесен к цене продажи.

В состав лота входят ТЦ общей площадью 32 408,7 кв. по адресу: г. Днепр, ул. Майдан Озерный (Боброва), дом. 1, и 12 земельных участков. Дополнительно к цене лота победитель электронных торгов обязан приобрести основные средства на сумму 2,2 млн грн с НДС.

Построенный в 2009 году ТЦ «Приозерный» является третьим по площади торговым центром в Днепре и имеет шесть наземных этажей, а также подземный этаж, где находится паркинг и может быть обустроен укрытие для пребывания посетителей во время воздушной тревоги.