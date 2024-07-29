Курс валют на 29 июля: доллар и евро в банках подешевели на 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже снизился на 4 копейки. Евро подешевело на 3 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 44,50 грн, а продают за 45,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,36−41,46, евро — 44,95−45,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,02−41,07 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,55−44,59 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .