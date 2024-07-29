За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 310 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 576 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 июля: 1310 российских оккупантов, 12 танков и 39 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 576000 (+1310) человек,
- танков — 8356 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 16103 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 16010 (+74) ед,
- РСЗО — 1129 (+2) ед,
- средства ПВО — 906 (+0) ед,
- самолетов — 363 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12805 (+39),
- крылатые ракеты — 2406 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21634 (+62) ед,
- специальная техника — 2690 (+19)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии