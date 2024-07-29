Национальный банк Украины установил на 29 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 41,098 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на девять копеек
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Валютный рынок
НБУ на 29 июля установил официальный курс евро на уровне 44,63 грн (на 26 июля курс был установлен на уровне 44,68 грн). Европейская валюта подешевела на 5 копеек.
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Источник: Минфин
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