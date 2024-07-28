Финансовые лидеры G20 заявили, что мировая экономика, вероятно, идет к «мягкой посадке», но предупредили, что войны и эскалация конфликтов могут поставить под угрозу эту перспективу. Об этом говорится в совместном коммюнике после двухдневной встречи в Бразилии, передает Reuters.
Лидеры G20 прогнозируют «мягкую посадку» мировой экономики
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«Нас вдохновляет растущая вероятность мягкой посадки мировой экономики, хотя многочисленные вызовы остаются. Риски включают войны и эскалацию конфликтов», — говорится в совместном коммюнике.
Министры финансов и руководители центральных банков «Группы 20» обязались противостоять протекционизму в торговле и отметили необходимость уменьшения экономического неравенства.
Источник: Минфин
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