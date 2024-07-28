Лидеры G20 прогнозируют «мягкую посадку» мировой экономики

Финансовые лидеры G20 заявили, что мировая экономика, вероятно, идет к «мягкой посадке», но предупредили, что войны и эскалация конфликтов могут поставить под угрозу эту перспективу. Об этом говорится в совместном коммюнике после двухдневной встречи в Бразилии, передает Reuters.