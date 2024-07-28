Украина экспортировала через морской коридор уже 60 миллионов тонн груза

В течение 11 месяцев работы украинского морского коридора через порты Большой Одессы удалось вывезти более 60 млн тонн товаров. 40,6 млн т экспортировано зерновых грузов в 46 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

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«Даже несмотря на войну и коварные обстрелы врагом портовой инфраструктуры в том числе ангаров для сохранения агропродукции, Украина остается ключевым игроком в вопросе глобальной продовольственной безопасности мира. Особенно, что касается экспорта зерновых в страны Азии и Африки», — говорится в сообщении.