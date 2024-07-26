На Уолл-стрит акции технокомпаний падают третий день подряд

Акции технологических компаний на Уолл-стрит падают третий день подряд, поскольку инвесторы разочаровываются в компаниях за невыполнение плановых показателей прибыли. Об этом сообщает Financial Times, передает ЭП.

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В среду Nasdaq Composite пережил самый плохой день за последние 18 месяцев, упав на 3,6%. Такое стремительное падение произошло после того, как экономика США выросла на 2,8% в годовом исчислении во втором квартале, превзойдя прогнозы.

Вдохновленные показателями ВВП, трейдеры снова вернулись к акциям с низкой капитализацией.

Это началась в начале месяца после того, как ниже, чем ожидалось, показатели инфляции в июне усилили уверенность инвесторов в том, что экономика США остается на пути к достижению «золотого сценария», когда инфляция замедляется, не вызывая рецессии.

Резкое падение в Европе и Азии ознаменовало разворот ажиотажа вокруг акций технологических компаний, в частности, связанных с искусственным интеллектом, который повлек за собой основной прирост акций в этом году. Они также подчеркивают суровое наказание, которое инвесторы применяют к компаниям, не достигшим запланированных показателей прибыли.