Минобороны США обнаружило дополнительно $2 млрд для помощи Украине после проверки бухгалтерских расчетов. Об этом пишет Reuters.
США нашли $2 млрд для Украины, которые не заметили из-за ошибки в расчетах
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Как отмечает издание, в Пентагоне ошиблись при точной оценке стоимости военного оборудования, отправленного в Украину, из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.
И это произошло не в первый раз. В прошлом году Пентагон заявил, что использовал «восстановительную стоимость» вместо «амортизированной стоимости» для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину. Это привело к ошибке в расчетах на $6,2 млрд, которые позже использовали на отправку новой помощи.
С того времени было обнаружено еще $2 млрд завышенных расходов. В Украину может быть отправлено дополнительное вооружение на эту сумму.
Источник: Минфин
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