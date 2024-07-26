США нашли $2 млрд для Украины, которые не заметили из-за ошибки в расчетах

Минобороны США обнаружило дополнительно $2 млрд для помощи Украине после проверки бухгалтерских расчетов. Об этом пишет Reuters.

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Как отмечает издание, в Пентагоне ошиблись при точной оценке стоимости военного оборудования, отправленного в Украину, из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

И это произошло не в первый раз. В прошлом году Пентагон заявил, что использовал «восстановительную стоимость» вместо «амортизированной стоимости» для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину. Это привело к ошибке в расчетах на $6,2 млрд, которые позже использовали на отправку новой помощи.

С того времени было обнаружено еще $2 млрд завышенных расходов. В Украину может быть отправлено дополнительное вооружение на эту сумму.