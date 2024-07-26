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26 июля 2024, 10:54 Читати українською

Бернар Арно в 2024 году потерял больше денег, чем любой другой миллиардер

Чистый капитал французского магната Бернара Арно упал в этом году больше, чем кого-либо из списка миллиардеров Bloomberg, поскольку спрос на предметы роскоши продолжает падать. Об этом сообщает Bloomberg.

Чистый капитал французского магната Бернара Арно упал в этом году больше, чем кого-либо из списка миллиардеров Bloomberg, поскольку спрос на предметы роскоши продолжает падать.
Фото: rau.ua

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Согласно рейтингу 500 самых богатых людей мира, состояние основателя конгломерата по производству предметов роскоши LVMH в 2024 году упало на $20 млрд до $187 млрд.

75-летний Арно опустился на третье место из самого богатого человека в мире еще в прошлом месяце. Это место он достиг после пандемии, когда глобальный спрос на предметы роскоши резко возрос.

Падение состояния Арно связано с экономической нестабильностью Китая, рынка, на который индустрия роскоши давно полагается. Продажи LVMH в регионе, включающем Китай, упали на 14% в последнем квартале.

Признаки того, что пузырь роскоши быстро сдувается, также поступают от Burberry Group Plc и владельца ювелирного бренда Cartier Richemont, контролируемого южноафриканским миллиардером Иоганном Рупертом.

Французский конкурент Kering SA, основанный 87-летним Франсуа Пино, в среду предупредил, что его прибыль может упасть примерно на 30% во второй половине года. Компания, которой руководит сын миллиардера, пытается вернуть свой крупнейший бренд Gucci, поскольку его состояние сократилось вдвое за последние три года.

Акции Kering упали на 10% на торгах по Парижу в четверг.

Потери других миллиардеров

Более $18 млрд также потерял Чжун Шаншань, который является самым богатым человеком в Китае.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, испытал большое падение состояния за один день, хотя его состояние за год выросло на $11,5 млрд.

В среду состояние соучредителя Tesla Inc. резко упало на $21,7 млрд после того, как производитель электромобилей сообщил о неутешительных квартальных результатах, что привело к падению его акций на 12%, больше всего за почти четыре года.

Такое падение состояния Маска стало пятым по величине рыночным падением за 12-летнюю историю индекса богатства Bloomberg. Состояние Маска сократилось до $240,5 млрд. Впрочем, он до сих пор на $37 млрд опережает Джеффа Безоса из Amazon.com Inc., занимающего второе место в рейтинге самых богатых людей мира.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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