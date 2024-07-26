G7 заключит рамочное соглашение о кредите Украине на $50 миллиардов до октября

«Большая семерка» (G7) заключит рамочное соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд, который будет обслуживаться за счет доходов от замороженных активов России, до октября. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает Reuters.

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Выступая перед журналистами в кулуарах встречи G20 министров финансов и руководителей центральных банков в Рио-де-Жанейро, Джентилоне сказал, что был достигнут значительный прогресс в технических и юридических аспектах кредита, согласованного в июне.

«Я думаю, что мы делаем очень хороший прогресс не только технически, но и политически. Мы только вчера встречались по этому чрезвычайному кредиту для Украины», — сказал он, имея в виду встречу министров G7 перед финансовыми встречами G20 в четверг.

Кредит в размере $50 млрд будет обслуживаться за счет поступлений от около $300 млрд активов российского центрального банка, замороженных на Западе после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Хотя среди G7 нет единодушной поддержки по конфискации российских активов, есть согласие на возможность использования прибыли, которую приносят активы.