За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 572 300 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 июля: 950 российских оккупантов, 7 танков и 73 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 572300 (+950) человек,
- танков — 8320 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 16050 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 15840 (+36) ед,
- РСЗО — 1125 (+0) ед,
- средства ПВО — 904 (+0) ед,
- самолетов — 363 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12683 (+73),
- крылатые ракеты — 2402 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21414 (+56) ед,
- специальная техника — 2668 (+7).
Источник: Минфин
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