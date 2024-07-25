Курс валют на вечер 25 июля: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 25 июля Закрытие 25 июля Изменения доллар 41,18/41,23 41,10/41,15 8/8 евро 44,62/44,66 44,56/44,59 6/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,16−41,65 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,30 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,05−45,25 грн.

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